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Arakanlı Müslümanlara roketatarlı saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde şiddetten kaçan sivillerin üzerine roketatar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Dünya / 01 Eylül 2017 Cuma 00:36
Arakanlı Müslümanlara roketatarlı saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde şiddetten kaçan sivillerin üzerine roketatar saldırısı düzenlendiğini, 27 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohinga) Bangladeş'e giriş yaptığını ve 20 binden fazla kişinin ise sınırda bekletildiğini duyurdu.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ SINIRDA BEKLETİLİYOR

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid ve BM Azınlık Sorunları Raportörü Fernand de Varennes'in yaptıkları ortak yazılı açıklamada, '27 binden fazla kişi, Myanmar'dan Bangladeş'e Cox's Bazar bölgesinden giriş yaparken 20 binden fazla kişi de sınırda bekletiliyor ve sayı giderek yükseliyor.' ifadelerine yer verildi.

ROKETATARLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yanghee Lee, ülkede askerlerin ayrım gözetmeksizin Arakanlı Müslümanları öldürdüğü ya da yaraladığını belirterek 'Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara, roketatarlı saldırı düzenlendiğine dair birkaç güvenilir kaynaklardan bilgi geldi. Bölgede gittikçe kötüye giden şiddet çemberi büyük bir endişe oluşturuyor ve bu durumun acil olarak sonlandırılması gerekir.' değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların tahliye edilmesine yardım etme çağrısında bulunan Yanghee Lee, 'Yetkililer, şiddetten etkilenen bölgelerde yaşayan sivillerin daha güvenli bölgelere tahliyesinde yardımcı olurken Arakanlı Müslümanlara ise yardımcı olmuyor.' görüşünü aktardı.

KESİN TESPİT YAPILAMIYOR

Ülkedeki insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayan Yanghee Lee, 'On binlerce insanın büyük çapta insan hakları ihlallerine maruz kalma riski taşımasından endişe duyuyorum.' uyarısında bulundu.

Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti. Myanmar yönetimi, dünyadan tecrit ettiği bölgelere giriş çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor.

Saldırılar nedeniyle birçok Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalırken ordu tarafından yakılan onlarca köy yaşanılamaz hale gelmişti. Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.
Kaynak : AA

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