Alman turizmcilerden Gabriel’e Türkiye eleştirisi

Alman Turizm Ekonomisi Birliği (DTW) Başkanı Michael Frenzel, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahatlar konusunda yaptığı uyarıların tedirginliğe yol açtığını belirtti.



GABRİEL'İN AÇIKLAMALARI TEDİRGİNLİĞE YOL AÇIYOR



Aynı şekilde Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de Gabriel'in 'Türkiye'ye şu sıralar gönül rahatlığıyla seyahat yapılamayacağı' yorumunda bulunmasının tedirginliğe yol açtığını ve çok sayıda kişinin seyahat acentelerinin çağrı merkezlerini aradığını söyledi.



'ÜST DÜZEY POLİTİKACILARIN AÇIKLAMALARI HER ZAMAN ÇÖZÜM GETİRMİYOR'



DW Türkçe'nin haberine göre; Fiebig, Alman Dışişleri'nin, yapılan tavsiyenin Bakan Gabriel'in kişisel görüşünü yansıttığını vurgulaması üzerine ise durumun yeniden yatıştığını belirtti. Fiebig, 'Üst düzey politikacıların bu gibi konularda yaptıkları özel açıklamalar her zaman çözüm getirmiyor” ifadesini kullandı.



RESMİ UYARI YAPILMADI



Gabriel, geçen hafta Bild gazetesine verdiği demeçte, son dönemde yaşananlardan dolayı Türkiye'ye seyahat konusunun iyi düşünülmesi gerektiğini belirterek 'devletin, vatandaşları adına Türkiye'ye seyahat edip etmeyeceklerinin kararını alamayacağını' ancak bunu şu aralar 'gönül rahatlığıyla” da tavsiye edemeyeceklerini söylemişti.



Alman Dışişleri Bakanlığı ise bunun Türkiye'ye yönelik resmi bir uyarı olmadığı bilgilendirmesini yapmıştı.