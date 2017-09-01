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Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Yaşam / 01 Eylül 2017 Cuma 12:58
Acemi kasaplar hastaneye koştu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerini keserek yaralanan vatandaşlar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis bölümüne akın etti. Kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşların bazıları özel araçlarla hastaneye getirilirken, bazıları da ambulans ile hastaneye getirildi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlar hastaneden taburcu edildi. Kaynak : İHA

Acil ServisOkmeydanıKurban Bayramı


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