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10 kişinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Sultangazi’de boş bir arazide kurban kesmek isteyen vatandaşlar boğayı ellerinden kaçırdı. 10 kişinin elinden kaçarak arazide koşmaya başlayan kızgın boğa ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaşam / 01 Eylül 2017 Cuma 12:59
10 kişinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı savaş alanına çevirdi
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde yasak olmasına rağmen kurbanını boş bir arazide kesmek isteyen vatandaşlar boğayı yere yatıracakları sırada ellerinden kaçırdı. 10 kişinin elinden kaçmayı başaran kızgın boğa boş arazide koşmaya başladı.

Bu sırada kurbanlıklarını kesmeye devam eden diğer vatandaşlar ise panikle kaçıştı.

Boğanın sahipleri ise hayvanın peşinden koşturdu. Boğanın peşinden koşanlar düşüp yerde süründü. Boğa diğer vatandaşların da yardımıyla güçlükle yakalanarak sakinleştirildi. Kaynak : İHA

Kurban Bayramı


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