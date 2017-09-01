10 kişinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı savaş alanına çevirdi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde yasak olmasına rağmen kurbanını boş bir arazide kesmek isteyen vatandaşlar boğayı yere yatıracakları sırada ellerinden kaçırdı. 10 kişinin elinden kaçmayı başaran kızgın boğa boş arazide koşmaya başladı.



Bu sırada kurbanlıklarını kesmeye devam eden diğer vatandaşlar ise panikle kaçıştı.



Boğanın sahipleri ise hayvanın peşinden koşturdu. Boğanın peşinden koşanlar düşüp yerde süründü. Boğa diğer vatandaşların da yardımıyla güçlükle yakalanarak sakinleştirildi. Kaynak : İHA