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Terör örgütü PKK/PYD sivilleri vurdu

PKK/PYD'nin Azez ve Mare ilçelerine düzenlediği roket saldırısında bir sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 21:19
Terör örgütü PKK/PYD sivilleri vurdu

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçe merkezindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında bir sivilin öldüğü, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Hasan İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Azez ilçesindeki yerleşim yerlerini çok namlulu roketlerle hedef aldı. Saldırıda yaralanan 6 sivil bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.' dedi.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.

Kaynak : AA

AzezTerör ÖrgütüSivil SavunmaPydSuriye


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