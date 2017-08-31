MHP lideri Bahçeli'den K.Irak referandumuna tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Yeni bir Kurban Bayramı'na yeniden kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor, yaşatıyoruz. Kurban, Allah'a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır. Bayramlar; umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi, dayanışma ve kardeşlik membaıdır. Kurban, aynı zamanda birbirimize daha yakın durmanın, birbirimizi tanıyıp önyargıları parçalamanın mübarek ve muazzez bir imkanıdır.



Sıkılı yumrukları açmak için bayramlaşmalıyız. Gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak için bayramı bir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz. Dargın yüzleri, solmuş duyguları, sönmüş ilişkileri, soğumaya terk edilmiş diyalogları eski havasına ulaştırmak, arzu ve temenni ettiğim seviyelere çıkarmak amacıyla bayramı ulvi bir milat, kutsi bir misak olarak görmeliyiz. Bilinmelidir ki, kavgada hayır yoktur, ayrılık ve bölünmede sonuç yoktur. Türk milleti Allah rızası için kestiği kurbanların ilahi mükafatıyla önündeki engelleri aşacak, daha güçlü bir şekilde bekasına, varlığına, kimliğine, kültürel ve tarihsel haklarına sonuna kadar sahip çıkacaktır' ifadelerini kullandı.



Bahçeli'den K.Irak referandumuna tepki



Bahçeli yaptığı açıklamada, 'Türkiye her türlü ihtimali planlamalı. Kerkük'ün referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir. Türkiye bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı' dedi.

Kaynak : İHA