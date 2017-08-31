MEB'den öğretmenlere atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Öğretmenlere mazerete bağlı, ikinci il içi ve il dışı atamaları ile alan değişikliği konularında yeniden hak tanınmıştır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamda; mazeret durumuna bağlı iller arası ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin durumu 5 Eylül tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilecektir. Öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 8 - 12 Eylül tarihleri arasında alınacaktır” denildi.



Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının ise 18 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacağı ve sonuçların 27 Aralık 2017 tarihinde ilan edileceği aktarıldı. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek yeni görev yerlerine başlayacak. Kaynak : İHA