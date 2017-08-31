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Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldürdü, kızını yaraladı

Konya’da bir kişi, 6 aydır ayrı olduğu eşini silahla vurarak öldürdü, kızını da ağır yaraladı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldürdü, kızını yaraladı

Olay, merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya bayram ziyareti için ailesinin yanına gelen 37 yaşındaki Sevda Yetişir, kuaförde saçını yaptıran kızını beklediği sırada 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Niyazi Y. (42) tarafından kızıyla birlikte silahla vuruldu.



Açılan ateş sonucu Sevda Yetişir ile kızı 17 yaşındaki R.Y. yaralandı. Eşi tarafından vurulan Sevda Yetişir'in yaralı halde bir markette giderek yardım istemesi üzerine vatandaşlar polise ve ambulansla haber verdi.




Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ağır yaralanan anne Sevda Yetişir özel bir hastaneye, kızı R.Y. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan anne Sevda Yetişir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan R.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayatını tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Niyazi Y., merkez Karatay ilçesinde polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı Niyazi Y., gazetecilerin 'Neden yaptınız' sorusuna 'Babası götürdü gitti. Babası benden uzaklaştırdı. Namusumu temizledim” diyerek kendini savundu.




Kaynak : İHA

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