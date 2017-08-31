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Kanı yerde kalmadı! O teröristler öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı Hakkari ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Hakkari'de öldürülen Pıro Amed kod adlı teröristin, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesinin faili olduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 18:47
Kanı yerde kalmadı! O teröristler öldürüldü...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında yapılan operasyonda, Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki Mordem, Zagros ve Cemal kod adlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez isimli örgüt mensubunun; 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesi, ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğunun bilindiği ifade edildi.



KARS'TA DA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Kars ili Kağızman ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıŞehit AskerPkk Terör Örgütü


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