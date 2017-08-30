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Kaçak Boğa, genç kadını hastanelik etti

Maltepe’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa boynuzlarıyla saldırdığı bir kadını hastanelik etti.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:28
Kaçak Boğa, genç kadını hastanelik etti
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Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa yolda başıboş bir şekilde gezmeye başladı.

Bu sırada yolda yürüyen bir kadın öfkeli boğanın hedefi oldu. Firari boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Boğanın saldırısıyla havalanıp yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan öfkeli boğanın saldırı anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak : İHA

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