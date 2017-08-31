İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde meydana gelen ve Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki personellerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden savcılık, bombanın el yapımı olduğunu açıkladı.



Başsavcılık açıklamasında, şunları kaydetti:



“31 Ağustos 2017 tarihinde, Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personeli taşıyan servis aracının geçiş güzergahı üzerinde bulunan Buca ilçesi, Ahmet Piriştina Bulvarı, 1401 Sokak mevkiinde çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatılması sonucu, olayda 1 servis şoförü ve 6 kurum personeli olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Hain saldırı sonrasında yaralılar olay yerine en yakın hastanelere kaldırılmış olup, 6 yaralı ayakta gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak taburcu edilmiş, ayağından yaralanan 1 personelimiz ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.”





İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama Kaynak : İHA