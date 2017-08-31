İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kop Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.