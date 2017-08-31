İşte il il bayram namazı saatleri!

Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak
Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06:48
Adıyaman: 06:36
Afyon: 07:06
Ağrı: 06:16
Amasya: 06:44
Ankara: 06:56
Antalya: 07:07
Artvin: 06:20
Aydın: 07:17
Balıkesir: 07:16
Bilecik: 07:07
Bingöl: 06:26
Bitlis: 06:20
Bolu: 07:01
Burdur: 07:08
Bursa: 07:11
Çanakkale: 07:22
Çankırı: 06:53
Çorum: 06:47
Denizli: 07:13
Diyarbakır: 06:28
Edirne: 07:20
Elazığ: 06:31
Erzincan: 06:30
Erzurum: 06:22
Eskişehir: 07:06
Gaziantep: 06:40
Giresun: 06:33:00
Gümüşhane: 06:29
Hakkari: 06:14
Hatay: 06:45
Isparta: 07:07
Mersin: 06:51:
İstanbul: 07:11
İzmir: 07:20
Kars: 06:15
Kastamonu: 06:52
Kayseri: 06:46
Kırklareli: 07:18
Kırşehir: 06:51
Kocaeli: 07:07
Konya: 06:59
Kütahya: 07:08
Malatya: 06:35
Manisa: 07:19
Kahramanmaraş: 06:41
Mardin: 06:26
Muğla: 07:16
Muş: 06:22
Nevşehir: 06:49
Niğde: 06:50
Ordu: 06:35
Rize: 06:25
Sakarya: 07:05
Samsun: 06:41
Siirt: 06:21:
Sinop: 06:46
Sivas: 06:40
Tekirdağ: 07:17
Tokat: 06:41
Trabzon: 06:28
Tunceli: 06:30
Şanlıurfa: 06:34
Uşak: 07:11
Van: 07:11
Yozgat: 06:48
Zonguldak: 06:59
Aksaray: 06:52
Bayburt: 06:26
Karaman: 06:56
Kırıkkale: 06:54
Batman: 06:24
Şırnak: 06:19
Bartın: 06:57
Ardahan: 06:16
Iğdır: 06:11
Yalova: 07:10
Karabük: 06:56
Kilis: 06:41
Osmaniye: 06:44
Düzce: 07:02
Kaynak : AA