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İşte il il bayram namazı saatleri!

Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak

Yaşam / 31 Ağustos 2017 Perşembe 17:43
İşte il il bayram namazı saatleri!

Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06:48
Adıyaman: 06:36
Afyon: 07:06
Ağrı: 06:16
Amasya: 06:44
Ankara: 06:56
Antalya: 07:07
Artvin: 06:20
Aydın: 07:17
Balıkesir: 07:16
Bilecik: 07:07
Bingöl: 06:26
Bitlis: 06:20
Bolu: 07:01
Burdur: 07:08
Bursa: 07:11
Çanakkale: 07:22
Çankırı: 06:53
Çorum: 06:47
Denizli: 07:13
Diyarbakır: 06:28
Edirne: 07:20
Elazığ: 06:31
Erzincan: 06:30
Erzurum: 06:22
Eskişehir: 07:06
Gaziantep: 06:40
Giresun: 06:33:00
Gümüşhane: 06:29
Hakkari: 06:14
Hatay: 06:45
Isparta: 07:07
Mersin: 06:51:
İstanbul: 07:11
İzmir: 07:20
Kars: 06:15
Kastamonu: 06:52
Kayseri: 06:46
Kırklareli: 07:18
Kırşehir: 06:51
Kocaeli: 07:07
Konya: 06:59
Kütahya: 07:08
Malatya: 06:35
Manisa: 07:19
Kahramanmaraş: 06:41
Mardin: 06:26
Muğla: 07:16
Muş: 06:22
Nevşehir: 06:49
Niğde: 06:50
Ordu: 06:35
Rize: 06:25
Sakarya: 07:05
Samsun: 06:41
Siirt: 06:21:
Sinop: 06:46
Sivas: 06:40
Tekirdağ: 07:17
Tokat: 06:41
Trabzon: 06:28
Tunceli: 06:30
Şanlıurfa: 06:34
Uşak: 07:11
Van: 07:11
Yozgat: 06:48
Zonguldak: 06:59
Aksaray: 06:52
Bayburt: 06:26
Karaman: 06:56
Kırıkkale: 06:54
Batman: 06:24
Şırnak: 06:19
Bartın: 06:57
Ardahan: 06:16
Iğdır: 06:11
Yalova: 07:10
Karabük: 06:56
Kilis: 06:41
Osmaniye: 06:44
Düzce: 07:02
Kaynak : AA

AfyonkarahisarŞanlıurfaBayram NamazıDiyarbakırEskişehir


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