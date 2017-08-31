İşte il il bayram namazı saatleri!

Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:



Adana: 06:48

Adıyaman: 06:36

Afyon: 07:06

Ağrı: 06:16

Amasya: 06:44

Ankara: 06:56

Antalya: 07:07

Artvin: 06:20

Aydın: 07:17

Balıkesir: 07:16

Bilecik: 07:07

Bingöl: 06:26

Bitlis: 06:20

Bolu: 07:01

Burdur: 07:08

Bursa: 07:11

Çanakkale: 07:22

Çankırı: 06:53

Çorum: 06:47

Denizli: 07:13

Diyarbakır: 06:28

Edirne: 07:20

Elazığ: 06:31

Erzincan: 06:30

Erzurum: 06:22

Eskişehir: 07:06

Gaziantep: 06:40

Giresun: 06:33:00

Gümüşhane: 06:29

Hakkari: 06:14

Hatay: 06:45

Isparta: 07:07

Mersin: 06:51:

İstanbul: 07:11

İzmir: 07:20

Kars: 06:15

Kastamonu: 06:52

Kayseri: 06:46

Kırklareli: 07:18

Kırşehir: 06:51

Kocaeli: 07:07

Konya: 06:59

Kütahya: 07:08

Malatya: 06:35

Manisa: 07:19

Kahramanmaraş: 06:41

Mardin: 06:26

Muğla: 07:16

Muş: 06:22

Nevşehir: 06:49

Niğde: 06:50

Ordu: 06:35

Rize: 06:25

Sakarya: 07:05

Samsun: 06:41

Siirt: 06:21:

Sinop: 06:46

Sivas: 06:40

Tekirdağ: 07:17

Tokat: 06:41

Trabzon: 06:28

Tunceli: 06:30

Şanlıurfa: 06:34

Uşak: 07:11

Van: 07:11

Yozgat: 06:48

Zonguldak: 06:59

Aksaray: 06:52

Bayburt: 06:26

Karaman: 06:56

Kırıkkale: 06:54

Batman: 06:24

Şırnak: 06:19

Bartın: 06:57

Ardahan: 06:16

Iğdır: 06:11

Yalova: 07:10

Karabük: 06:56

Kilis: 06:41

Osmaniye: 06:44

Düzce: 07:02

Kaynak : AA