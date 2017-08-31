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İspanya'dan Kuzey Kore'ye tepki

İspanya hükümeti, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen son balistik füze denemesi nedeniyle bu ülkenin 3 diplomatından birini sınır dışı etme kararı aldı.

Dünya / 31 Ağustos 2017 Perşembe 21:37
İspanya'dan Kuzey Kore'ye tepki

Hükümet'ten yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinden ve nükleer programından dolayı bu ülkenin Madrid'deki 3 diplomatından birinin sınır dışı edilmesi kararı alındığı ve bu kararın Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore yönetiminin nükleer programı ve füze denemelerinin 'ciddi bir çatışma riski oluşturduğunu' açıklayan İspanya hükümeti, nükleer programın 'tamamen, geri dönüşü olmayacak şekilde ve teyit edilebilir bir halde ortadan kaldırılmasını' talep etti.

'Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programı, küresel güvenlik ve bölgedeki barış için büyük tehdit oluşturmaktadır.' ifadesi kullanılan açıklamada, füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği kaydedildi. Kaynak : AA

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