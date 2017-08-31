Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hudut taburunu ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.
Uçakla GAP Havalimanı’na gelen Akar, buradan helikopterle Akçakale’ye geçti. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına inen Akar, araçla 20 Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2. Hudut Tabur Komutanlığına gitti.
Akşam yemeğini buradaki askerlerle birlikte yiyeceği öğrenilen Akar’ı Şanlıurfa’ya gelişinde Vali Abdullah Erin karşıladı. Kaynak : İHA