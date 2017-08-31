Aker, Kalekapısı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Tuzla'da toprağa verilecek.



Tabutu Filiz Aker'in ağabeyleri Süleyman Bayer ve Sümer Bayer taşıdı.



Bir televizyon programına katılan Süleyman Bayer, “Annemizi abim öldürdü. 30 seneyi geçti. Ben de 11 yıl gasptan cezaevinde yattım” demişti. Cinayet suçundan cezaevinde olan diğer ağabey Sümer Bayer ise cenaze için cezaevinden çıkış izni almıştı.









