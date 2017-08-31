FETÖ'cü hainler Said Sefa ve Emre Uslu'dan 'Döneceğiz' tehdidi

15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan firari FETÖ'cüler, Twitter hesaplarından mesaj göndermeye devam ediyor.



17/25 Aralık darbe girişiminden sonra devreye soktukları manipülasyon ve yönlendirme aracı olan ''Fuat Avni'' hesabının yöneticisi olduğu belirlenen firari Said Sefa, Twitter hesabından, ''İstanbul'u çok özledim, kavuşmanın hiç ama hiç uzun süreceğini düşünmüyorum.'' mesajını paylaştı.



Öteki FETÖ'cü tetikçi Emre Uslu ise, ''Geleceğim diyorum, takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman...'' mesajını paylaştı.









Kaynak : Güneş