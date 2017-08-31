USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

FETÖ'cü hainler Said Sefa ve Emre Uslu'dan 'Döneceğiz' tehdidi

ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri Said Sefa ve Emre Uslu ikilisi 30 Ağustos'ta tehdit dolu tweetler attı. Kaçak tetikçiler geri döneceğiz mesajı verdi.

Güncel / 31 Ağustos 2017 Perşembe 17:53
FETÖ'cü hainler Said Sefa ve Emre Uslu'dan 'Döneceğiz' tehdidi

15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan firari FETÖ'cüler, Twitter hesaplarından mesaj göndermeye devam ediyor.

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra devreye soktukları manipülasyon ve yönlendirme aracı olan ''Fuat Avni'' hesabının yöneticisi olduğu belirlenen firari Said Sefa, Twitter hesabından, ''İstanbul'u çok özledim, kavuşmanın hiç ama hiç uzun süreceğini düşünmüyorum.'' mesajını paylaştı.

Öteki FETÖ'cü tetikçi Emre Uslu ise, ''Geleceğim diyorum, takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman...'' mesajını paylaştı.




Kaynak : Güneş

TwitterManipülasyonFetö Terör ÖrgütüEmre UsluTakvim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı