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Emniyet'ten 5 günlük bayram bilançosu: 45 ölü

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, geride kalan 5 günlük süreçte trafik kazalarında 45 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 12:52
Emniyet'ten 5 günlük bayram bilançosu: 45 ölü

Eskişehir şehir girişinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek, vatandaşların ve personelin bayramını kutlayan Genel Müdür Selami Altınok, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri tarafından durdurulan vatandaşlarla konuşan Genel Müdür Altınok, iyi bayramlar diledi. Polis memurları ise vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Bayram trafiği hakkında konuşan Altınok, kazaların yaşanmaması için gayret edildiğine dikkat çekti.

‘Bizim önceliğimiz ceza yazmak değil' diyen Altınok, konuşmasının bir kısmında şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini üst seviye çıkarabilmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda gerekli katkı ve desteği veriyorlar. İyi geri dönüşümler alıyoruz. Bayramın sonunda arzu ettiğimiz yaşanılan acı tabloların en aza indirilmiş olarak bir bayram geçirmeye gayret ediyoruz. Her alanda emniyet ve jandarma personeli var gücüyle çalışıyor.”

“5 günlük süreçte 45 vatandaş hayatını kaybetti”

Beş günlük verileri açıklayan Altınok, “Geçen yıllara oranlar çok büyük düşüşler var. Beş günlük süreçte 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu düşüşleri önemli görüyoruz. Ancak bizim tek bir insanımızın bile hayatını kaybetmesi bizim için çok büyük bir olaydır. Hiçbir insanın bu acıyı yaşamasını istemiyoruz. Bunun için ise elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz” diye belirtti.

Genel Müdür Altınok'a, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç eşlik etti. Kaynak : İHA

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