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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümü ile sonuçlanan olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile ilgili polis başmüfettişi görevlendirdi.

Yaşam / 31 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş karar!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir' denildi.

Kaynak : İHA

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