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Donald Trump'tan yeni Katar hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman görüştüğü belirtildi. Trump, Selman'dan Katar ile diplomatik kriz yaşayan Körfez ülkelerinin sorunu çözmelerini istedi.

Dünya / 31 Ağustos 2017 Perşembe 02:37
Donald Trump'tan yeni Katar hamlesi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada; ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman görüştüğü belirtildi. Trump, Selman'dan Katar ile diplomatik kriz yaşayan Körfez ülkelerinin sorunu çözmelerini istedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar'ın İran'ı ve terör örgütlerini desteklediği gerekçesiyle diplomatik ilişkilerini Haziran ayından itibaren kesmişti.

Birleşik Arap EmirlikleriKörfezBeyaz SarayDonald TrumpSuudi Arabistan


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