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CHP'li Mahmut Tanal yine mide bulandırdı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından "Atatürk olmasaydı" hesabı yaparken Türk kadınını aşağıladı.

Siyaset / 31 Ağustos 2017 Perşembe 12:50
CHP'li Mahmut Tanal yine mide bulandırdı!

Klasik bir CHP'li aforizması olan 'Atatürk Olmasaydı' cümlesini bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kullandı.

Atatürk'ün olmaması durumunda neler olacağını açıklayan Tanal, 'Anneniz belli olurdu babanız belli olmazdı.' manasına gelen çirkin bir ifadeyle aslında Türk kadınlarını aşağıladı.

Kısa süre içerisine Tanal'ın Tweet'i tartışma konusu olurken, çok sayıda kişi iletiyi eleştirdi.


MilletvekiliMahmut Tanal


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