Bingöl'den şehit haberi geldi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.



Çatışmada, güvenlik korucusu Nesip Özer şehit düşerken, güvenlik korucusu Nihat Çelik ise ağır yaralandı.



Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çelik'in tedavisi sürerken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.





Kaynak : İHA