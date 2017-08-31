Kaza, Beşiktaş’ta bulunan Büyükdere Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, 34 ME 342 plakalı lüks cip ile caddeyi kesen sokaktan karşıya geçmek isteyen 39 TK 361 plakalı motosiklet çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet çarpmanın etkisiyle cipin altına girerken, hızını kesemeyen cip motosikleti metrelerce sürükledi.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan ve sürüklendikten sonra kaldırıma savrulan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınırken, cipin altında sıkışan diğer yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.







KAZA YERİNDE ‘KİM HAKLI?’ KAVGASI



Kaza yerine yakın bir noktada otobüste bulunan Metin D. isimli vatandaş, kazayı ihbar etmekte güçlük çektiğini anlatırken, motosiklette bulunanlardan birinin kasksız olduğunu ve cipin altında sıkıştığına değinerek, “Ben otobüste gördüm. Cip motosikleti altına aldı. Sürükledi bayağı. Otobüsten indim, polisi aradım, ambulansı aradım. Bana kimlik soruyorlar, nüfusumu soruyorlar. Acil diyorum, yaralılar var diyorum. 2 yaralı vardı. Biri cipin altında kaldı, biri kaldırıma çarptı. Motosikletteki kişilerden biri kasksızdı” dedi.



Metin D.’nin kazayı anlattığı esnada orada bulunan vatandaşlardan bazıları kendisine tepki göstererek, “Yanlış beyan verme, biz de gördük” şeklinde uyarıda bulundu. Ardından Metin D. ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Kaza yerinde ‘kim haklı’ tartışmasına tutuşan vatandaşlar, diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.



AVUSTRALYALI İŞ ADAMI



Avustralyalı bir iş adamı olduğu öğrenilen Conway ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan, yaralılar Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İHA