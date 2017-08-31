Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisi ile günümüzün en önemli tabii afetlerinden olan kuraklığın şiddet ve süresinin artığı belirtildi.



Kuraklık kaynaklı tahribatın en aza indirilmesi maksadıyla; kuraklığın ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla uyum içinde yönetilmesi ve hukuki, idari ve teknik alanlarda belirlenen ortak bir plan ve strateji çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği belirtilen genelgede, şunlar ifade edildi:



'Bu doğrultuda; Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile ülkemizdeki kuraklığın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla hazırlanan 'Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)' Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.



Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kuraklık yönetimi hususunda ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kuraklık öncesi, kuraklık esnası ve kuraklık sonrası alınacak olan önlemler ile kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık yönetiminde teknik ve ekonomik araçlar geliştirerek kurulsal kapasiteyi güçlendirmek ve halkın kuraklık hususunda farkındalığını artırmak üzere hedefler ve eylemler belirlenmiştir.



Strateji Belgesi ve Eylem Planı uyarınca, yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek, izleme sistemi belirlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Bununla birlikte; söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değişiklik ve güncelleme yapılması; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.'



Genelgede, Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacağı kaydedildi. Kaynak : AA