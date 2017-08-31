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Baba-oğul öldü, anne-kız yaralandı!

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında baba ile 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, anne ve kızı ise yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
Baba-oğul öldü, anne-kız yaralandı!

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 50. kilometresinde Gezin köyü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Girgin (36) idaresindeki, 23 HF 032 plakalı otomobille Diyarbakır istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı yoldan çıkarak takla atıp, ağacın arasına sıkıştı.

Kazada otomobil sürücüsü baba ile 1 yaşındaki oğlu Yunus hayatını kaybederken, anne Şenay ile 6 yaşındaki kızı Elif Girgin yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçtan yaralı olarak çıkarılan anne ile kızı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Girgin ailesinin bayram nedeniyle Maden ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ikamet eden ailesinin yanı gitmek için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza yerine polis ve jandarma ekipler inceleme yaptı.
Kaynak : İHA

DireksiyonJandarmaFırat ÜniversitesiDiyarbakırSağlık Ekipleri


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