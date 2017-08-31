Av yasağı bitti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Balık Sezonu Açılışı Töreni'ne, Tekirdağ Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Arslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tamer Dodurka, İlçe Başkanları, İlçe jandarma Komutanı ile çok sayıda balıkçı ve vatandaşlar katıldı.



Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan program açılışında yaptığı konuşmasında, “Artık dünyada ve ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığı başa baş gelmek üzeredir. Oran bu yıllarda yüzde 60'a yüzde 40 gibidir ama yakın gelecekte yetiştiriciliğin avcılığı geçeceği görülmektedir” dedi.







Başkan Vekil Yardımcısı Tamer Dodurka ise, “Bizim sahillerimiz, Marmara Sahili 133 kilometre. Bu sahilde binlerce insan balıkçılıkla yaşamını sürdürüyor. 1 milyona yakın insana da balık sağlıyorlar. Biliyorsunuz balık insan sağlığında çok önemli bir gıda maddesidir. Uzmanlar hafta en az 2 kere balık yemeyi tavsiye ediyor. Balıkların yuvalarına, beslenme alanlarına müdahale etmemek lazım. Ama maalesef uzun yıllardır Marmara Denizi'nde bu alanlara müdahale ediliyor. Halen bir dereyi temizlemek adına bu dereye müdahale ediliyor. Bununda bilincinde olalım” uyarısında bulundu.



Balıkçı Şaban İpek, “Herkes bol kazançlı, bereketli bir sezon diliyorum. Balığın bol olmasını bekliyoruz. Havalar müsait olursa bu akşam denize açılacağız. Bu akşam kısmetimizi arayacağız. Denizde biraz rüzgar var ama inşallah sabaha karşı umduğumuzu buluruz. Şu anda genel olarak istavrit yakalayacağız, palamut olacak. İnşallah sabah karşı yüzümüz gülecek” dedi.







Ali Bektaş isimli balıkçı ise, “Balıkçılar olarak bu sene ‘Vira Bismillah' diyoruz. İnşallah sezon iyi geçer. Denizden yüksek rakamlar alırız. Bol ve bereketli bir sezon diliyorum herkese. Sezonun yasak olduğu dönemlerde ağlarımızı onardık, tamir yaptık” diye konuştu.



Konuşmaların ardından, av sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi. Daha sonra limanda hazır bekleyen büyük balıkçı tekneleri, havai fişeklerle görsel bir şölen sunarak denize açıldı. Vatandaşlara da balık ikramı yapıldı. Kaynak : İHA