Arakanlı Müslüman kadınlar yaşadıklarını anlattı

Myanmar'da, ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik operasyonlarından kaçan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları sosyal medyada yayımladıkları görüntülerde anlatmaya devam ediyor.



Sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Teknaf'ta kaydedilen görüntülerde, adının Raşida Begüm, yaşının 25 olduğunu söyleyen kadın, 'Budistler zulüm yapıyor, evlerimizi yakıyor, kızlarımıza tecavüz ediyor ve çocukları öldürüyor.' ifadesini kullandı.



Yaşadıkları bölgede kendilerine saldırıldığını, bomba atıldığını dile getiren Begüm, '4-5 gündür yiyecek bulamadık. Zorla buraya ulaştık. Bir oğlumu kaybettim.' sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.



Görüntüyü çeken kişinin, geldiği bölgeye geri dönmek isteyip istemediğini sorması üzerine Begüm, 'Bize saldırırlarken gidemeyiz, saldırmazlarsa gidebiliriz.' dedi.



Begüm, 'Buraya geldikten sonra bize yapılan yardımlarla yemek yiyebildik. Oradaki evleri yakıyorlarmış, orada olanları da öldürüyor. Elimizde giyecek elbise yok, yemek pişirecek tencere yok ve yiyecek ekmek yok. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yaşayacağız? Müslüman kardeşler yardım edince yiyebiliriz.' şeklinde konuştu.



'BUDİSTLER ÇOK ZULÜM YAPTI, EVLERİ YAKTI, BOMBA ATTI'



Sosyal medyada yayımlanan başka bir videoda 55 yaşındaki Embiya Hatun, 'Budistler çok zulüm yaptı, evleri yaktı, bomba attı. Bu nedenle orada kalamadık ve buraya göç ettik.' dedi.



Bangladeş'e geçerken Naf Nehri'ni geçemedikleri için bir adaya çıktıklarını ve orada zulümler olduğunu anlatan Hatun, 'Bazı kişileri öldürdüler, bazılarını boğdular. Biz de bir şekilde Bangladeş'e ulaştık. Ağaçlık alanda bir gün boyunca saklandım. Allah beni kurtardı.' sözleriyle zorlu yolculuğunu aktardı.



Kaçış sürecinde birkaç gün aç kaldıklarını ve görüntülerin kaydedildiği bölgeye ulaşınca kendilerine yardımların ulaştığını anlatan Hatun, 'Şu an siz yardımcı olunca veya Müslüman ülkelerden yardım gelince yaşayabileceğiz. Bizim burada hiçbir şeyimiz yok. Ülkemize barış gelince geri dönebiliriz, şimdiki durumlarda dönemeyiz.' ifadesini kullandı.



SON ŞİDDET OLAYLARININ GELİŞİMİ



Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Soruşturma Komisyonu'nun raporu 23 Ağustos'ta Myanmar hükümetine sunulmuştu. Raporda, Arakan'da ekonomik kaynakların federal yönetim ile eyalet yönetimi arasında adil olarak paylaştırılması, topraklarına el konulan Arakanlılara tazminat ödenmesi, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi, diğer vatandaşların sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerden sınırsız faydalanmaları çağrısı yapılıyordu.



Uluslararası kamuoyunda raporun gündeme gelmesiyle Arakan'da polis ve sınır karakollarına saldırılar gerçekleşti. Ordu, saldırıları gerekçe göstererek Müslüman azınlığın yaşadığı bölgelerde yıkım ve katliama başladı.



Köylerinden kaçan on binlerce Arakanlı Müslüman, nispeten güvenli bölgelere ya da kaçak yollardan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor.