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AK Partili isme silahlı saldırı

Şırnak Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Paksoy, PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 23:20
AK Partili isme silahlı saldırı

 Şırnak'ın Uludere ilçesi Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, akşam saatlerinde Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Paksoy, çevredekiler tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaynak : AA

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