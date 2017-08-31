Adalet Bakanı Gül'den İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, patlamada yaralananların tedavi gördüğü EMOT Mikrocerrahi Hastanesi'ne geldi. Ağır yaralı Yunus Kayar'a da geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Gül, Kayar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile de telefonla görüştürdü. Bakan Gül, ardından Adalet Sarayı'na geçerek İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Patlamada 10 kişi yaralandı



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Abdülhamit Gül, biri şoför 10 cezaevi personelinin patlamadan etkilendiğini açıklayarak, “Bu menfur, alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerek emniyetimiz gerek başsavcılığımız soruşturmayı başlatmıştır. Sevindirici tarafı personelimizde kimsenin can kaybı olmamasıdır. Yunus personelimizi de ziyaret ettik ameliyat oldu, diğerleri taburcu oldu. Çok şükür hepsinin durumu iyi” dedi.



Saldırıyı üstlenen olmadı



Saldırının sadece personele yapılan bir saldırı olmadığını vurgulayan Bakan Gül, “Türkiye'nin terör örgütleri ile verdiği mücadele ortadır. Türkiye önemli bir merkezde olduğundan birçok terör örgütünün hedefine maruz kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte bu tür terör örgütlerine prim ermeden devam edeceğiz. Devletin bekasını, milletin huzurunu bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyecektir. Çok şükür bayrama giderken daha üzücü bir tabloyla karşılaşmadık. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler bu hedeflerinde başarılı olamayacak. Terör neyi hedefliyorsa başaramayacak. Cumhurbaşkanımız da yaralı kardeşimiz Yunus ile konuştu.



Yunus ‘Bu vatan için herşeyim feda olsun' dedi.



Bütün arkadaşlarımız da öyle. Ben ülkemize ve İzmir'e geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.



Bakan Gül, saldırıyı henüz bir örgütün üstlenmediğin ancak soruşturmaların geniş çaplı olarak devam ettiğini söyledi.

Kaynak : İHA