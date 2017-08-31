USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Adalet Bakanı Gül'den İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir’de gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen bir örgütün olmadığını belirterek, “Devletin bekasını, milletin huzurunu bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyecektir. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler bu hedeflerinde başarılı olamayacak” dedi.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2017 Perşembe 21:27
Adalet Bakanı Gül'den İzmir'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, patlamada yaralananların tedavi gördüğü EMOT Mikrocerrahi Hastanesi'ne geldi. Ağır yaralı Yunus Kayar'a da geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Gül, Kayar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile de telefonla görüştürdü. Bakan Gül, ardından Adalet Sarayı'na geçerek İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Patlamada 10 kişi yaralandı

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Abdülhamit Gül, biri şoför 10 cezaevi personelinin patlamadan etkilendiğini açıklayarak, “Bu menfur, alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerek emniyetimiz gerek başsavcılığımız soruşturmayı başlatmıştır. Sevindirici tarafı personelimizde kimsenin can kaybı olmamasıdır. Yunus personelimizi de ziyaret ettik ameliyat oldu, diğerleri taburcu oldu. Çok şükür hepsinin durumu iyi” dedi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Saldırının sadece personele yapılan bir saldırı olmadığını vurgulayan Bakan Gül, “Türkiye'nin terör örgütleri ile verdiği mücadele ortadır. Türkiye önemli bir merkezde olduğundan birçok terör örgütünün hedefine maruz kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte bu tür terör örgütlerine prim ermeden devam edeceğiz. Devletin bekasını, milletin huzurunu bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyecektir. Çok şükür bayrama giderken daha üzücü bir tabloyla karşılaşmadık. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler bu hedeflerinde başarılı olamayacak. Terör neyi hedefliyorsa başaramayacak. Cumhurbaşkanımız da yaralı kardeşimiz Yunus ile konuştu.

Yunus ‘Bu vatan için herşeyim feda olsun' dedi.

Bütün arkadaşlarımız da öyle. Ben ülkemize ve İzmir'e geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Bakan Gül, saldırıyı henüz bir örgütün üstlenmediğin ancak soruşturmaların geniş çaplı olarak devam ettiğini söyledi.
Kaynak : İHA

Geçmiş OlsunCumhurbaşkanıAdalet BakanıAbdülhamit GülCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı