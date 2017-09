ABD'den Rusya'ya 'Diplomatik' karşılık

ABD yönetimi, Rusya'nın San Francisco başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki 2 konsolosluk tesisinin kapatılması için bu ülkeye 2 gün süre verdiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın söz konusu tesisleri kapatması için son tarihin 2 Eylül olduğu bildirildi.



Nauert, açıklamasında, ABD'nin Rusya'daki diplomatik misyonlarının küçültülmesi konusunda Moskova'nın verdiği kararı uyguladıklarını ve 'mütekabiliyet ilkesi'ne uygun şekilde bugünkü kararı aldıklarını belirtti.



Bu karara göre, Rusya'nın San Francisco'daki başkonsolosluğunun yanı sıra başkent Washington ile New York'taki Rus diplomatik temsilciliklerine ait 2 tesisin de 2 Eylül gününe kadar kapatılması talimatı verildi. Kararın ardından her iki ülkenin de karşılıklı olarak 3'er konsolosluk seviyesinde ilişkilerini sürdüreceği kaydedildi.



'ABD DAHA İLERİ ADIMLAR ATMAYA HAZIR'



ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için çalışılması gerektiği vurgulanan açıklamada, 'ABD, gerekli olması durumunda daha ileri adımlar atmaya da hazırdır.' ifadelerine yer verildi.



ABD Kongresi'nde Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan ABD'li diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül tarihine kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti.



Moskova'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürütülen Rusya soruşturması 2 ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuş, ABD ile Rusya karşılıklı olarak diplomatik misyonların küçültülmesi yolunda adımlar atmıştı. Kaynak : AA