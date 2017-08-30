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ABD'den flaş açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye-Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru taşınan DEAŞ militanlarını vurabileceğini açıkladı.

Dünya / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 23:54
ABD'den flaş açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon; Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ arasındaki anlaşma gereği Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru ilerleyen DEAŞ konvoyu dahil tespit ettikleri her yerde terör örgütü unsurlarını vurabileceklerini bildirdi.

YAZILI AÇIKLAMA

Koalisyon Sözcülüğü, AA muhabirinin, Suriye-Lübnan sınırından Suriye'nin doğusuna doğru hareket eden DEAŞ konvoyu hakkındaki sorusu üzerine yazılı açıklamada bulundu.

TARAF DEĞİLİZ

Koalisyon açıklamasında Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ arasında yapılan ve Lübnan-Suriye sınırındaki örgüt unsurlarının otobüslerle Suriye'nin doğusuna taşınmasını öngören anlaşmanın tarafı olunmadığına dikkat çekildi.

DEAŞ KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Açıklamada, 'DEAŞ küresel bir terör örgütüdür ve başka birileriyle anlaşmak için teröristleri bir yerden başka bir yere taşımak kalıcı bir çözüm değildir. Bu tam da koalisyonun Suriye'deki askeri eylemlerinin neden gerekli olduğunu ispatlıyor.' ifadesine yer verildi.

Söz konusu konvoyun koalisyon tarafından henüz vurulmadığı, sadece konvoya doğru ilerleyen ve DEAŞ'a ait olduğu tespit edilen bazı araçların vurulduğu belirtilen açıklamada, daha fazla DEAŞ militanı taşınmasını engellemek için konvoyun yolu üzerinde Ebu Kemal ile Hamayma bölgesi arasındaki yolun vurulduğu bildirildi.

Daha önce Hizbullah, Suriye rejimi ve DEAŞ'ın, Lübnan-Suriye sınırındaki DEAŞ militanlarının otobüslerle Suriye'nin Irak sınırında DEAŞ kontrolündeki bölgelere gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.

Amerika Birleşik DevletleriLübnanTerör ÖrgütüSuriyeDaeş


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