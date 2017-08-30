ABD Başkanı Trump: Zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu tasarısına ilişkin kongreye uyguladığı baskıyı arttırdığını belirterek, “ABD'li meclis üyelerinin vergi reformuna ilişkin harekete geçmelerinin zamanı geldi. Bunu yapmak zorundalar” dedi.



Demokratları ve Cumhuriyetçileri birlikte çalışmaya çağıran Trump, Kongre'nin bu kampanyayı hayal kırıklığına uğratmayacağını umduğunu belirterek, “Kongrenin bir geri dönüş yapacağını düşünüyorum” dedi.



“Amerikan işletmelerinde vergi oranlarını azaltmamız gerekiyor” diyen Trump, böylece Amerika'da yeni iş alanları oluşturulacağını ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu tasarısı, bireysel ve kurumsal vergi oranlarının seçim kampanyasında vaat edilen seviyelere düşürülmesini öngörüyor. Kaynak : İHA