Zübeyde Hanım'ın büstü çalındı mı, kaldırıldı mı?

Zübeyde Hanım'ın büstünün kaybolduğu Haliç Postası'nın Twitter adresinden duyuruldu. Hesaptan İBB Beyazmasa'ya “Haliç Metro Köprüsü altındaki parkta yer alan, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstü nerede?” diye soruldu.



Alibeyköy tramvay inşaatı dolayısıyla şantiye haline gelen parktaki büst, kısa süreye kadar yerindeydi. Hesaptan yaklaşık 10 gündür büstün yerinde olmadığı, ancak kaidenin hala durduğuna yönelik bilgi paylaşıldı.







Konuyla ilgili gazeteci-yazar Yazgülü Aldoğan da dahil olarak, İBB'ye büstün nerede olduğunu sordu. İBB'nin Twitter hesabından ise şu cevap verildi: “Beyazmasa Çözüm Ekibi tarafından gereğinin yapılması için yetkili birimlere iletilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili birimlerden gelecek olan cevap tarafınıza en kısa süre içerisinde iletilecektir. Konuyu bizimle paylaştığınız için teşekkür eder, huzurlu günler dileriz.”



























