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Yürüyen merdivende tacize gözaltı

Düzce'de yürüyen merdivende önündeki kıza sarılan şüpheli taciz iddiasıyla gözaltına alındı.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:04
Yürüyen merdivende tacize gözaltı

Kent merkezindeki alışveriş merkezinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre yürüyen merdivende önünde bulunan M.Y. adlı kıza sarılarak tacizde bulunan kişi, kızın bağırması üzerine kaçtı.

Polis ekipleri, alışveriş merkezindeki güvenlik kameraları ve şehir merkezindeki Mobese kameralarına yansıyan şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti.

Polis, Doğanlı Köyü’nde oturduğu belirlenen Y.S.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Y.S., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DoğanlıAdli KontrolMobeseAlışveriş


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