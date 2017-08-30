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Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunucu ve oyuncu Şaşmaz ile eski manken Aker'in ölümü ve bu olayla ilgili soruşturma hakkında yayın yasağı koydu.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 23:47
Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Beşiktaş'taki otel odasında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in ölü bulunduğu olay ve buna ilişkin soruşturmayla ilgili basın ve yayın yasağı getirilmesine karar verildi.

Başsavcılığın talebini değerlendiren Hakimlik, kararını açıkladı.

Kararda, 27 Ağustos Pazar günü Beşiktaş Conrad Otel'deki odada Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ateşli silahla ölmüş halde bulundukları, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, soruşturma kapsamında ya da başka bir şekilde çekilen görüntülerin yazılı ve görsel medya ile basın yayın araçlarıyla farklı kişiler veya kurumlar tarafından paylaşıldığı aktarıldı.

Bu durumun, soruşturmasının gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte olabileceği vurgulanan kararda, şöyle denildi:

'Dolayısıyla Anayasa'nın 28. maddesi ve 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi Basın Kanunu gereği basın ve yayın yasağı kararı verilerek, hem soruşturmanın yasanın öngördüğü şekilde yürütülmesi hem de ölenlerin kamuoyunca bilinen şahıslar olması sebebiyle, kişilerin olası intihara yönelme eylemlerinin önlenmesi, ayrıca bu kararın verilmemesi durumunda şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin, olayın aydınlatılmasının engellenmesi dolayısıyla kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geleceği, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceği ve konunun önem arz ettiği anlaşıldığından, Anayasa'nın 28. maddesi ve 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi Basın Kanunu gereği basın ve yayın yasağı konulmasına, soruşturma dosyasının gereği için Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine dair 7 gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe ile İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz kabil olmak üzere karar verildi.'

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