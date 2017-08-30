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Tüm gözler onlardaydı

Devletin zirvesinin katıldığı Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:17
Tüm gözler onlardaydı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni geçen yıl olduğu gibi vatandaşlar da izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişinde ve buradan ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganı ve vatandaşın sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı. Anıtkabir çevresinde kuş uçurtulmadı.

Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkat çekti.




Devlet erkanı Anıtkabir'de Devlet erkanı Anıtkabir'de

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