Terör kurbanı işçilere veda

Tören sırasında Gürses'in eşi 'Aslanım, paşam, babanız gitti. Babanız şehit oldu' diyerek; çocukları da babalarının tabutuna sarılarak ağladı.



Diyarbakır-Bismil Karayolu'nda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz Adana'da toprağa verildi.



Gürses'in (56) cenazesi, Adana Asri Mezarlık morgundan alınarak, önce evinin bulunduğumerkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.







'ASLANIM, PAŞAM, BABANIZ GİTTİ''



Ardından Gürses'in cenazesi törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Tören sırasında Gürses'in eşi Hicran Gürses, tabuta sarılarak, 'Aslanım, paşam, babanız gitti. Babanız şehit oldu' diyerek ağladı.



AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da Gürses'in eşine sarılarak başsağlığı diledi. Tören sırasında fenalık geçiren Gürses'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.



YILMAZ, POZANTI'DA DEFNEDİLDİ



Mustafa Yılmaz'ın (56) cenazesi ise Adana'nın Pozantı ilçesinde defnedildi.



Yılmaz'ın Pozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilçeye bağlı Alpu Mahallesi'ne getirildi. Evinde helallik alınmasının ardından cenaze törenin düzenleneceği Alpu Merkez Camisi'ne götürüldü.







Pozantı Müftüsü Seyfullah Aruk, namaz öncesi yaptığı konuşmada, güçlü milletlerin çekemeyeni ve düşmanının çok olacağını ancak düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu vatanın ilelebet payidar kalacağını belirtti.



Tören sırasında Yılmaz'ın eşi Nurgül ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

