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Sertap Erener'den CHP'li Belediye Başkanı'na açık rest

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in, CHP Belediye Başkanı Cem Kara'yı sahneden kovmasının yankıları sürüyor.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:36
Sertap Erener'den CHP'li Belediye Başkanı'na açık rest
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, konser vermek için gittiği Çatalca'da CHP Belediye Başkanı Cem Kara'nın tutarsız davranışlarına maruz kalmıştı.

CHP'li Belediye Başkanı Cem Kara protokol bölümünün boş kalmasını söyleyerek seyircilerden orayı boşaltmalarını istemiş ünlü şarkıcı Erener'de buna karşı çıkmıştı.

Skandal olayın görüntüleri ve yaşanan olayın perde arkası Beyaz Gazete'de masaya yatırıldı. 

Sertap Erener'in CHP'li belediye başkanına yönelik açık resti Ömür Varol tarafından takdirle karşılandı.







Sertab ErenerPerde ArkasıÖmür VarolBelediye BaşkanıŞarkıcı


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