Sertap Erener'den CHP'li Belediye Başkanı'na açık rest

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, konser vermek için gittiği Çatalca'da CHP Belediye Başkanı Cem Kara'nın tutarsız davranışlarına maruz kalmıştı.



CHP'li Belediye Başkanı Cem Kara protokol bölümünün boş kalmasını söyleyerek seyircilerden orayı boşaltmalarını istemiş ünlü şarkıcı Erener'de buna karşı çıkmıştı.



Skandal olayın görüntüleri ve yaşanan olayın perde arkası Beyaz Gazete'de masaya yatırıldı.



Sertap Erener'in CHP'li belediye başkanına yönelik açık resti Ömür Varol tarafından takdirle karşılandı.















