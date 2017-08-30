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Sapıklıkta son nokta! 1 yaşındaki bebekle evlenebilirsiniz

'Ebu Zerka' adlı sözde hocanın 'küçük yaştaki çocuklarla evlenebilirsiniz' yönündeki sapkın fetvası Beyaz Gazete sunucu Ömür Varol'u çılgına çevirdi.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:45
Sapıklıkta son nokta! 1 yaşındaki bebekle evlenebilirsiniz
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'Ebu Zerka' adıyla Youtube üzerinden paylaşım yapan şahsın son videosu büyük tepki topladı.

“Ebu Zerka” isimli şahıs, sosyal medyada paylaşılan videoda, çocuk yaştaki kızlarla evlilik konusunda Müslüman din adamlarının yaptıkları savunmaların 'Eziklikten' kaynaklandığını söyledi ve 9 yaşındaki çocukla evlilik konusunda dinen bir sakınca olmadığını hatta 1 yaşındaki çocukla bile evlenilebileceğini ileri sürdü.

Bu sözler karşısında sinirlerine zor hakim olan Ömür Varol,  sapkın fetva ile ilgili emekli müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı'na telefon ile bağlandı. 

'Ebu Zerka' adlı şahsı soytarı olarak nitelendiren Yusuf Kavaklı, ' Bunu adam yerine koymak da caiz değildir. Bunları piyasaya taşımak dini tırtıklamak demektir. Söylediği sözlere itibar edilmemeli. Peygamber efendimize iftira atıyor. Vatandaşımız bu soytarıya itibar etmez' diye konuştu.

KavaklıÖmür VarolMüslümanMüftü YardımcısıPeygamber


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