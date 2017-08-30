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İşte o teröristin son hali!

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’u şehit eden 'Azad Çüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu’nun yakalandıktan sonraki fotoğrafları ortaya çıktı.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:23
İşte o teröristin son hali!

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin, üzerilerindeki el bombalarını askere atmak isterken ellerinde patladığı öğrenildi.
Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı.

ELLERİNDE PATLADI

Öldürülen 2 teröristin, üzerlerindeki bombaları askere atmak isterken ellerinde patladığı belirtildi.

SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİST

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve CHP'li Hüseyin Aygün'ü kaçıran 'Azad Çüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun yakalandığı çatışmada, ölen teröristlerden birinin Tunceli MLKP sorumlusu olan 'Alişer' kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğu tespit edildi. Akçiçek'in, Gürbüz Topçu'nun yardımcılığını yaptığı öğrenildi.

ELAZIĞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta, iki gün önce Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan ve 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak yakalan 'Azad Çüngüş' kod adlı PKK'lı Gürbaz Topçu Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ŞehitCumhuriyetJandarma KomutanlığıTeröristlerHüseyin Aygün


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