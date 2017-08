Filiz Aker’in ailesinin kabarık sicili

Aile fertlerinin birçoğunun hakkında gasp ve cinayet gibi suçlardan sabıka kaydı bulunuyor..



eşiktaş'taki beş yıldızlı otelde sunucu vatan Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker'in ailesinin sicil kaydı kabarık çıktı. İntihar, cinayet, gasp, kaçırma ve uyuşturucu infazıyla örülü olayların merkezindeki aileden Emrullah Bayer annesini öldürdü, Sadullah Bayer 2002'de örgüt içi infaza kurban gitti. Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in adı ise, sanatçı Rüçhan Çamay ile dansöz Leyla Sayar'ın kaçırılması, ardından da cinayete karıştı.



Bayer ailesi aslen Yozgat Boğazlıyanlı. 3'ü kız 9 kardeşler. Emrullah, Süleyman, Cemil, Sümer, Zekiye Eda, Filiz, Sabahattin, Sadullah ve Gülsen...



4 KARDEŞ 3 YIL ARAYLA ÖLDÜ

Bayer ailesinin en dikkat çeken ismi ise Filiz Aker'in 15 yıl önce cinayete kurban giden ağabeyi Sadullah Bayer... Ümraniye'de 2002 Ağustos ayında, 300 metrekarelik dişi hintkeneviri tarlasında bulunan cesedin, tarla bekçisi Sadullah Bayer'e ait olduğu belirlendi. O dönem, çete içi infaza kurban gittiği anlaşılan Bayer'in ölümü ile ilgili soruşturmada, çete lideri olduğu belirlenen Kazım Uysal yakalandı. Uysal'ın, Bayer'i 50 kök hintkeneviri çaldığı için öldürdüğü belirlendi.



Bayer ailesiyle ilgili en dikkat çeken detaylardan birisi de 4 kardeşin 2-3 yıl aralıklarla hayatını kaybetmesi. Annesini öldürdüğü ileri sürülen Emrullah Bayer 1991 yılında 40 yaşında, Cemil Bayer 1993, Sabahattin Bayer 1995'de kalp yetmezliğinden hayatlarını kaybettiler. İkisi de 39 yaşındaydı. Sadullah Bayer ise 2002 yılında cinayete kurban gitti. Cemil Bayer'in de 1986-1987 yılları arasında Papandreu'ya suikast girişiminde adı geçen isimler arasında bulunduğu öğrenildi.



Cezaevinde olan ağabey Sümer Bayer'in adı 1980 yılında sanatçı Rüçhan Çamay ile dansöz-oyuncu Leyla Sayar'ın kaçırılması olayına karışmıştı. Daha sonra tahliye olan fakat tekrar cinayet işleyen Bayer, infazı yandığı için 22 yıldır cezaevinde yatıyor. Sümer 6 ay sonra cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkacak.



