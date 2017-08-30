Filiz Aker'in aile bireylerini birbirine düştü

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, cinayet sonrası Vatan Şaşmaz'ın kardeşini dolandırdığını söylemiş ve yeğeni Dora Ercan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.



Dora Ercan dayısı tarafından yapılan bu açıklamalar karşısında sessiz kalırken sadece ' O benim dayım istediğini diyebilir' demekle yetindi.



Dora Ercan bu arada Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesinden önce bereber görüntülendikleri doğum günü partisi sonrası ortaya atılan 'ilşkileri vardı' sözlerine ateş püskürdü.



Filiz Aker'in cinayeti neden işlediği hakkında kafalarda soru işaretleri bir taraftan devam ederken, diğer taraftan da aile bireyleri arasında iş savaş çıktı.



Sümer Bayer'in ardından diğer yeğeni Dilek Bayer de Dora Ercan ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü.



Dora Ercan'ın cinayet sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösteren Dilek Bayer, ' Cenaze ortada kaldı tv tv geziyor. Dora hanım saçmaladı.Su akar Doru oraya akar' diye konuştu.



Orta atılan para iddiaları ile ilgili de konuşan Dilek Bayer, ' Evet ortada bir para var, yaşanmışlık var , ihanet var. Vatan çok arıyordu Filizcim görüşelim diye' dedi.













