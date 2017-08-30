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Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 01:39
Eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bir dönem Irak ve Suriye gibi çatışma alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de eylem potansiyeli taşıyan radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saat 22.00 sıralarında kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı saatler kala DEAŞ'ın hücre üyelerine yapılan baskınlarda 6 yabancı teröristin yakalandığı belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, eylem talimatı içeren çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 yabancı teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü duyuruldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor Kaynak : İHA

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