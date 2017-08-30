Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi sohbet

Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamalar yapılıyor. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu; devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı.



ERDOĞAN-BAHÇELİ-SAMİMİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti.



Devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmasının ardından Anıtkabir, vatandaşlara açıldı.





