Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi sohbet

30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamaları için Anıtkabir'e gelen devlet erkanı içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyeti dikkat çekti. .
Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamalar yapılıyor. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu; devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı.
ERDOĞAN-BAHÇELİ-SAMİMİYETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti.
Devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmasının ardından Anıtkabir, vatandaşlara açıldı.