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Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi sohbet

30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamaları için Anıtkabir'e gelen devlet erkanı içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyeti dikkat çekti. .

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:17
Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi sohbet

Yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlamalar yapılıyor. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu; devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ-SAMİMİYETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet ile kısa bir süre sohbet etti.

Devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmasının ardından Anıtkabir, vatandaşlara açıldı.


Devlet erkanı Anıtkabir'de Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet Bahçeli30 Ağustos Zafer BayramıAnıtkabir


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