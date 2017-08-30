Erdoğan: Hazırız yine yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne terör örgütleri ne de bunları üzerimize salan güçler hain emellerine asla ulaşamayacak. Biz, vicdanımızı, adalet duygumuzu, hakkaniyet ölçülerimize bir kenara bırakarak sadece kendi menfaatlerimiz için önümüze çıkan her şeyi ezip geçerek hareket edemeyiz. Bunun için Suriye'deki, Irak'taki, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan'da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız



"TÜM SEÇENEKLER ÖNÜMÜZDE"

Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz.



"BUMERANG GİBİ DÖNÜP ONLARI DA VURACAK"

Bölgemizde ve tüm dünyada zulmü sona erdirene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'yi, terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ... Hedef DEAŞ. İşte buyurun şu anda müttefikimizin silahları DEAŞ'ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak? Bu nasıl NATO'da beraber olmak. Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak.



"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Maruz kaldığımız örtülü ambargoya, FETÖ'ye ve müttefiklerle yaşanan sorunlara rağmen geri adım atmayacağız. Terör örgütleri kullanılarak bölgemizde oynanan oyunları görüyoruz. Biz her türlü tedbirimizi aldık, hazırlıklıyız. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak, yine hazır durumdayız. Hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz.



"BU ELİ TUTAN PİŞMAN OLMAYACAK"

Türkiye bir güvenli limandır. Bütün bunlara rağmen, hala bizimle siyasi ve ekonomik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye, dostlarına sadece faydası dokunmuş, kendisine husumet besleyenleri ise hep hayal kırıklığına uğratmış bir ülkedir. Bizim amacımız dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Tüm samimiyetimizle dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan hiç kimse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaktır.