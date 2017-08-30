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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

ABD'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına dava açılması kararına Ankara'dan sert tepki geldi.

Dünya / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 23:28
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri'nden yapılan açıklamada iddianamenin kabul edilmesinin esefle karşılandığı bildirildi.

Dışişleri ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne tepkinin iletildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nın, Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır.

Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.

Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD'de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz.'

Erdoğan'ın korumaları hakkında ABD'den karar

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