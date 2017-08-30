Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin de aralarında bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı



Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.



Erdoğan şu ifadelere yer verdi:



''Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.''



Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek.



Resmi törenlerin son durağı yine Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos resepsiyonu düzenlenecek.

