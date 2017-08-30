USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk resmi tören Anıtkabir'de gerçekleşti.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:02
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin de aralarında bulunduğu devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı

Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

''Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.''

Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek.

Resmi törenlerin son durağı yine Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos resepsiyonu düzenlenecek.

Devlet erkanı Anıtkabir'de Devlet erkanı Anıtkabir'de

İstiklal MarşıCumhurbaşkanıAnıtkabir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı