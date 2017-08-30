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BAE'den Türkiye'ye çirkin iftira

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ı Suriye'de sömürgecilik yapmakla suçladı.

Dünya / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 01:33
BAE'den Türkiye'ye çirkin iftira

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE VE İRAN SÖMÜRGECİLİK YARIŞINDALAR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Nahyan, "Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye'de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz" dedi.

Reuters'ın haberine göre BAE, Türkiye'nin Orta Doğu'da desteklediği bazı güçlerden de rahatsızlığını dile getiriyor.

Birleşik Arap EmirlikleriİranTürkiyeDışişleri BakanıSuriye


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