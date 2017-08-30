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Aybüke öğretmen anısına klip çekildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde hain terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmen anısına klip çekildi.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 18:13
Aybüke öğretmen anısına klip çekildi
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Aybüke öğretmen için Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde birlikte okuduğu arkadaşlarının katılımıyla klip hazırlandı.

Stüdyo kayıtları 3 gün süren türkülerin klip çekimleri Beysehir'de yapıldi.

Konya Büyükşehir belediyesinin ulaşım konusunda destek verdiği klip çekiminde şehit öğretmen ile özdeşleşen Magusa Limanı ve pencereden kuş uçtu türküleri seslendirildi.. 25 müzik öğretmeninin katıldığı klipte yaklaşık 10 kişilik çekim ekibi yer aldı.

Aybüke öğretmen anısına hazırlanan klip izleyenlerin yüreğini sızlattı


ŞehitNecmettin ErbakanÇekim EkibiÖğretmen


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