Aybüke öğretmen anısına klip çekildi

Aybüke öğretmen için Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde birlikte okuduğu arkadaşlarının katılımıyla klip hazırlandı.



Stüdyo kayıtları 3 gün süren türkülerin klip çekimleri Beysehir'de yapıldi.



Konya Büyükşehir belediyesinin ulaşım konusunda destek verdiği klip çekiminde şehit öğretmen ile özdeşleşen Magusa Limanı ve pencereden kuş uçtu türküleri seslendirildi.. 25 müzik öğretmeninin katıldığı klipte yaklaşık 10 kişilik çekim ekibi yer aldı.





Aybüke öğretmen anısına hazırlanan klip izleyenlerin yüreğini sızlattı





