AVM’de rehine operasyonu kamerada

Operasyon sırasında, yanlarında getirdikleri rehine de kurtarılırken operasyon anı kameralara güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre 40 gün önce Suriye uyruklu Beşar E.(18) Bakırköy'de Suriyeli iki kişi tarafından kaçırıldı. Şahsın ailesi ile iletişime geçen şüpheli şahıslar 20 bin dolar fidye istedi. Fidyecilerin tehdidi üzerine yakınlarının hayati tehlikesinden endişelenen aile durumu önce polise bildirmedi. Bir süre kendi imkanları ile şüphelilerle müzakere kuran şahsın ailesi 3 gün önce savcılığa başvurdu.



Alışveriş merkezinde operasyon düzenlendi

Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen rehine kurtarma ve müzakere timleri fidye isteyen şüphelilerle aileden biriymiş gibi görüşerek pazarlık yaptı. 15 bin dolara razı olan şüphelilere paranın verilmesi için Fatih bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde randevu verildi. Operasyon günü çevrede geniş tertibat alan polis ekipleri, parayı almaya gelen bir kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alışveriş merkezi otoparkında bekleyen diğer şüpheli de gözaltına alınırken, yanlarında anlaşma gereği yanlarında getirdikleri rehine Beşar E. de kurtarıldı.



Daha önce aynı şahsın akrabasını kaçırmışlar

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Abdülmecid A.(26) ile Alaattin El M.(25)'in daha önceden bir kişiyi daha fidye için kaçırdıkları ancak kaçırılan kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin Suriye uyruklu Hani E. , için o tarihte ailesinden 40 bin dolar istedikleri ancak Hani E.'nin evden kaçması üzerine para alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu olayın ardından Hani E.'nin akrabası olan Beşar E.'yi kaçırmaya karar verdikleri kaydedildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.