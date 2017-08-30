USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

AVM’de rehine operasyonu kamerada

İstanbul’da Suriye uyruklu Beşar E.'yi kaçırarak 40 gün boyunca rehin tutan hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye isteyen iki kişi, Fatih'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Güncel / 30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:55
AVM’de rehine operasyonu kamerada
Video için tıklayın

Operasyon sırasında, yanlarında getirdikleri rehine de kurtarılırken operasyon anı kameralara güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 40 gün önce Suriye uyruklu Beşar E.(18) Bakırköy'de Suriyeli iki kişi tarafından kaçırıldı. Şahsın ailesi ile iletişime geçen şüpheli şahıslar 20 bin dolar fidye istedi. Fidyecilerin tehdidi üzerine yakınlarının hayati tehlikesinden endişelenen aile durumu önce polise bildirmedi. Bir süre kendi imkanları ile şüphelilerle müzakere kuran şahsın ailesi 3 gün önce savcılığa başvurdu.

Alışveriş merkezinde operasyon düzenlendi
Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen rehine kurtarma ve müzakere timleri fidye isteyen şüphelilerle aileden biriymiş gibi görüşerek pazarlık yaptı. 15 bin dolara razı olan şüphelilere paranın verilmesi için Fatih bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde randevu verildi. Operasyon günü çevrede geniş tertibat alan polis ekipleri, parayı almaya gelen bir kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alışveriş merkezi otoparkında bekleyen diğer şüpheli de gözaltına alınırken, yanlarında anlaşma gereği yanlarında getirdikleri rehine Beşar E. de kurtarıldı.

Daha önce aynı şahsın akrabasını kaçırmışlar
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Abdülmecid A.(26) ile Alaattin El M.(25)'in daha önceden bir kişiyi daha fidye için kaçırdıkları ancak kaçırılan kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin Suriye uyruklu Hani E. , için o tarihte ailesinden 40 bin dolar istedikleri ancak Hani E.'nin evden kaçması üzerine para alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu olayın ardından Hani E.'nin akrabası olan Beşar E.'yi kaçırmaya karar verdikleri kaydedildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MüzakerePolis EkipleriAlışveriş MerkeziAlışverişSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı